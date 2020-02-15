Анастасия Волочкова провела вечер Дня святого Валентина с Никитой Джигурдой

Знаменитости вместе посетили велнес центр, расположенный на Новой Риге, а позже на просторах Сети появились сюжеты с совместного отдыха. На одном таком кадре Анастасия Волочкова и Никита Джигурда позировали целующимися. В тот вечер светская львица назвала артиста своим «рыцарем», а он ее «богиней». При этом у обеих звезд шоу-бизнеса устроена личная жизнь. В скором времени продюсер собирается снова жениться на бывшей супруге Марине Анисиной. После того, как певец выиграл дело по наследству своей подруги Людмилы Браташ, он заявил о желании сыграть свадьбу.Волочкова также намерена выйти замуж за своего возлюбленного, имя которого до сих пор держит в секрете. Как отметила танцовщица, она представит журналистам и фанатам любимого мужчину в день бракосочетания. Звезда собирается организовать шикарную церемонию, потратившись на банкет и 7 платьев.Пока неизвестно, появится ли на важном для балерины празднике ее дочь от первого союза Ариадна. Некоторое время назад девочка переехала к своему отцу Игорю Вдовину. В интернете ходили слухи, что наследница артистки не смогла найти общий язык с будущим отчимом.