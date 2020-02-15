Регина Тодоренко показа свою стойку на голове на Мальдивах

Регина Тодоренко решила показать фанатам и подписчикам в Instagram, как она проводит время на отдыхе. На фотографии знаменитость одета в купальник оливкового цвета и находиться рядом с пальмой. Под постом звезда написала, что хотела бы купить дом возле океана. По словам телеведущей, природа и местность сами подтолкнули ее к духовной практике и медитации.Подписчики знаменитости позитивно отреагировали на новую публикацию. Многие оценили фигуру Регины Тодоренко и написали ей большое количество комплиментов.