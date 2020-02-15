Регина Тодоренко показа свою стойку на голове на Мальдивах
Регина Тодоренко опубликовала фотографию, на которой она показала свою стойку на голове. Недавно телеведущая поехала со своим сыном отдыхать на Мальдивы, где и сделала соответствующий сюжет.
Регина Тодоренко решила показать фанатам и подписчикам в Instagram, как она проводит время на отдыхе. На фотографии знаменитость одета в купальник оливкового цвета и находиться рядом с пальмой. Под постом звезда написала, что хотела бы купить дом возле океана. По словам телеведущей, природа и местность сами подтолкнули ее к духовной практике и медитации.
Подписчики знаменитости позитивно отреагировали на новую публикацию. Многие оценили фигуру Регины Тодоренко и написали ей большое количество комплиментов.
Регина Тодоренко решила показать фанатам и подписчикам в Instagram, как она проводит время на отдыхе. На фотографии знаменитость одета в купальник оливкового цвета и находиться рядом с пальмой. Под постом звезда написала, что хотела бы купить дом возле океана. По словам телеведущей, природа и местность сами подтолкнули ее к духовной практике и медитации.
Подписчики знаменитости позитивно отреагировали на новую публикацию. Многие оценили фигуру Регины Тодоренко и написали ей большое количество комплиментов.
ШоуБиз
Добавил: Тарасюк Дарья Вчера, 18:30