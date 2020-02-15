Исследователь Блейк Казин обнаружил огромный вход в пещеру в Антарктиде
Блейк Казин обнаружил вход в пещеру, который соорудили неизвестные лица в Антарктиде. Исследователь предположил, что это может быть заброшенный военный объект, который принадлежал США.
Он изучил кадры, сделанные в 2005 и 2007 годах с помощью сервиса Google. На более ранней фотографии видно, как из снежно-ледяной стены что-то «вырывается». На втором сюжете можно рассмотреть, как в этом месте появилась большая пещера. Вход в предполагаемую секретную подземную базу размером 75 на 75 метров. На фото видно, как из пещеры «сбегает» объект, длина которого около 14 метров.
По словам экспертов, огромной пещере несколько десятков лет. К проему ведет лестничная структура, которая больше напоминает искусственное сооружение. Исследователь—конспиролог убежден, что это ниша в подземную базу. Но кому именно она принадлежит, непонятно, так как провал через некоторое время бесследно исчез.
Уфологи периодически сообщают о том, что они находят следы НЛО в Антарктиде. По мнению конспирологов, материк скрывает вход во внутренний мир нашей планеты. Много лет назад нацисты, которые входили в состав одной из организаций, упорно искали его на континенте.
Он изучил кадры, сделанные в 2005 и 2007 годах с помощью сервиса Google. На более ранней фотографии видно, как из снежно-ледяной стены что-то «вырывается». На втором сюжете можно рассмотреть, как в этом месте появилась большая пещера. Вход в предполагаемую секретную подземную базу размером 75 на 75 метров. На фото видно, как из пещеры «сбегает» объект, длина которого около 14 метров.
По словам экспертов, огромной пещере несколько десятков лет. К проему ведет лестничная структура, которая больше напоминает искусственное сооружение. Исследователь—конспиролог убежден, что это ниша в подземную базу. Но кому именно она принадлежит, непонятно, так как провал через некоторое время бесследно исчез.
Уфологи периодически сообщают о том, что они находят следы НЛО в Антарктиде. По мнению конспирологов, материк скрывает вход во внутренний мир нашей планеты. Много лет назад нацисты, которые входили в состав одной из организаций, упорно искали его на континенте.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 18:06