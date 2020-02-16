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Канадские ученые выяснили, что многие люди не способны понимать эмоции домашних питомцев

Канадские ученые обнаружили, что не все люди могут определять чувства и эмоции домашних животных. При наличии данного умения хозяева обеспечат необходимую заботу.

В эксперименте приняли участие более 6 тысяч добровольцев из множества различных стран. Людям предложили просмотреть несколько видеороликов о кошках в положительных и негативных ситуациях. Материалы были тщательно отобраны и отредактированы, так что участники видели только морды животных и их эмоции.

По результатам исследования: почти 60% добровольцев правильно отгадывали чувства кошек. Данная оценка является немного выше, чем среднестатистический показатель, и получается, что людям тяжело определять эмоции домашних любимцев. Всего лишь 13% из всех участников сумели набрать от 15 до 20 баллов.

По выражению морды можно легко узнать, как чувствует себя животное, а некоторые движения являются только намеками. Если человек научиться определять эмоции кошек, он усилит связь с домашним любимцем и обеспечит необходимые для него уход и заботу.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 00:00

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