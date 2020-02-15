В Китае археологи обнаружили древнее кладбище с останками загадочного карлика





Останки нашли в поселении Гуанджи, расположенном на берегу реки Хуанхэ. В этой местности погребения были достаточно простыми. Усопших хоронили в ямах и вместе с ними укладывали некоторые погребальные артефакты. Ученые отнесли это кладбище к культуре Яншао. После проведения углеродной датировки костей оказалось, что люди жили в этой местности в период 3300 – 2900 года до нашей эры. По мнению экспертов, в древности люди могли страдать от патологической карликовости.Внимание ученых карлик привлек из-за того, что у него были спрятаны руки за спиной. Однако в остальных могилах люди были похоронены привычно – со сложенными руками на груди. Ученые обнаружили, что тело умершего отличалось короткими конечностями и маленьким черепом. Исследователи убеждены, что он страдал от врожденного генетического заболевания.В заметках философа Чжуанцзы упоминалось, что люди с диагнозом карликовость считались в обществе посторонними. Возможно, именно поэтому руки усопшего были спрятаны во время погребения за спиной.