Медики назвали 6 научно-обоснованных причин спать на левом боку





Ввиду физиологического расположения желудка в брюшной полости, сон на левом боку будет способствовать легкому перевариванию пищи и ее прохождению по тонкой и толстой кишке. Кроме того, данное положение тела снимает нагрузку с позвоночника и помогает мышцам расслабиться, соответственно улучшает циркуляцию крови в организме.Специалисты отмечают, что хотя немногие люди уделяют должное внимание лимфатической системе, именно благодаря ей происходит питание всех органов и клеток необходимыми микроэлементами. Лимфа играет ключевую роль в жизни человека, и чтобы облегчить ее отток через грудную клетку в ночное время суток медики настоятельно рекомендуют лежать на левом боку.Гастроэнтерологи добавили, что такое положения тела угнетает гастроэзофальный рефлюкс, то есть выброс желчи в пищевод. Поскольку сфинктер с правой стороны желудка более расслаблен, человек может ощущать кислый привкус, дискомфорт и даже рвотные позывы после пробуждения.В заключение эксперты упомянули пользу сна на левом боку для беременных женщин, так как положение на правой стороне будет усугублять кровообращение, повышать давление на позвоночник матери и на внутриутробного малыша. Также они порекомендовали ту же позу для отдыха всем, кто страдает от храпа, чтобы избавить себя и родных от неприятной проблемы