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Медики назвали 6 научно-обоснованных причин спать на левом боку

Согласно длительным наблюдениям и экспериментам, медицинские эксперты выяснили, какое положение тела способствует крепкому сну и хорошему самочувствию человека. Они назвали шесть научно-обоснованных причин спать на левом боку, среди которых улучшение работы ЖКТ.
Медики назвали 6 научно-обоснованных причин спать на левом боку

Ввиду физиологического расположения желудка в брюшной полости, сон на левом боку будет способствовать легкому перевариванию пищи и ее прохождению по тонкой и толстой кишке. Кроме того, данное положение тела снимает нагрузку с позвоночника и помогает мышцам расслабиться, соответственно улучшает циркуляцию крови в организме.

Специалисты отмечают, что хотя немногие люди уделяют должное внимание лимфатической системе, именно благодаря ей происходит питание всех органов и клеток необходимыми микроэлементами. Лимфа играет ключевую роль в жизни человека, и чтобы облегчить ее отток через грудную клетку в ночное время суток медики настоятельно рекомендуют лежать на левом боку.

Гастроэнтерологи добавили, что такое положения тела угнетает гастроэзофальный рефлюкс, то есть выброс желчи в пищевод. Поскольку сфинктер с правой стороны желудка более расслаблен, человек может ощущать кислый привкус, дискомфорт и даже рвотные позывы после пробуждения.

В заключение эксперты упомянули пользу сна на левом боку для беременных женщин, так как положение на правой стороне будет усугублять кровообращение, повышать давление на позвоночник матери и на внутриутробного малыша. Также они порекомендовали ту же позу для отдыха всем, кто страдает от храпа, чтобы избавить себя и родных от неприятной проблемы

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Вчера, 17:16

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