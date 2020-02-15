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Ученые доказали, что зоопланктон и вирусы применяют “парадокс Паррондо” для продолжения рода

Ученые выяснили, что зоопланктон и вирусы применяют “парадокс Паррондо” для продолжения рода. Результаты нового исследования сотрудников Университета технологий и дизайна Сингапура опубликованы в издании Advanced Science.

Ученых интересовало, зачем некоторые животные откладывают устойчивые к внешним катаклизмам яйца, потомство которых вылупляется долго. Оказалось, что такой подход позволяет выживать даже в суровых районах, где царит засуха или зима. Однако иногда подобные яйца откладываются даже в тропических озерах. В новом исследовании выяснилось, что таким образом животные отвечают чрезмерному хищничеству. Например, популяция зоопланктона растет довольно долго, что позволяет дождаться восстановления водорослей после набега животных. Подобным образом действует вирус, поражающий бактерии, чередуясь между спящей лизогенной и активной фазой.

Эксперты провели анализ “парадокса Паррондо”, который объясняет, что при чередовании проигрышных стратегий в конечном итоге можно выиграть, чем пользуются некоторые живые организмы.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 16:24

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