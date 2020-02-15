"Нас обломать невозможно!": Диана Арбенина не сдержала эмоций на концерте в Москве





Диана Арбенина недавно заявила, что выступление на “ВТБ Арена” в Москве станет главным для нее в 2020 году. Звезда умышленно отказалась от участия в фестивалях, чтобы написать книгу. Столичный концерт артистка решила сделать особенным, поставив сцену посередине зала. Певица была намерена дать свою энергию всем людям, которые пришли на концерт. За час до шоу знаменитость рассказывала, что хочет видеть данную площадку своей “домашней”, где ей будет легко выразить свои ощущения.Эффектное появление Дианы Арбениной на сцене вызвало овации фанатов, но специалисты не смогли поднять конструкцию обратно. В итоге она помешала артистке передвигаться и провести концерт так, как было задумано. Звезда высказалась в адрес работников, после чего обошла весь стадион, не прекращая петь.