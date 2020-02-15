АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Актриса Мария Аронова «преклоняется» перед Татьяной Тарасовой

Российская актриса Мария Аронова, сыгравшая роль тренера по фигурному катанию в премьере 2020 года «Лед 2», сообщила в своем интервью об отношении к Татьяне Тарасовой. Она заявила, что «преклоняется» и «стоит на коленях» перед заслуженным мастером спорта России.
Актриса Мария Аронова «преклоняется» перед Татьяной Тарасовой

Заслуженный тренер и мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова известна на весь мир своими воспитанниками по фигурному катанию. Еще в 2004 году именно ее ученики стали обладателями более 40 золотых медалей на чемпионатах Европы и мира. Мария Аронова не скрывает своего восторга, так как «восхищена личностью знаменитой наставницы».

Во время интервью журналисты поинтересовались у героини фильма «Лед 2», пыталась ли она отобразить в своем образе тренера именно Татьяну Тарасову, на что получили отрицательный ответ. Актриса отметила, что «никакого сходства с великой» спортсменкой быть не может и она «стоит на коленях» перед ней из-за «космических и фантастических чемпионов», которых создала выдающаяся наставница.

Мария Аронова сообщила, что увлекалась просмотром соревнований по фигурному катанию еще с детства, когда рядом была ее «любимая прабабушка». Актриса дополнила, что ее всегда впечатляло не только само выступление артистов, но и их профессионализм, который отражался в целеустремленности и стойкости даже после опасных падений на льду.

По словам звезды, в юности она каталась на коньках, однако после травмы на катке больше не может стать на лед. Страх до того сковывает актрису, что даже для съемок премьеры режиссёрам не удалось ее уговорить надеть коньки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Вчера, 15:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне…
Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой…
Названы продукты, обладающие сильным мочегонным…
Учёные рассказали о поглощении Земли Солнцем в ходе…
Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней…
Xiaomi выпустила серию гибридных флешек Jessis M с разными…
Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету…
Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии…
Елена Проклова зарабатывает деньги на дом, который строит ее бывший муж Андрей…
Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке…
Максим Галкин без Аллы Пугачевой отправился в отпуск с детьми Лизой и…
Медики перечислили продукты, помогающие суставам оставаться…
"Приходится крутиться": Юрий Куклачев раскрыл размер своей…
«Любовь непоколебима»: Дагестанцы поддержали Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной…
Медики рассказали о главных признаках переизбытка соли в рационе…
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком…
Медики назвали признаки депрессии у…
В некоторые случаях занятия на турнике могут принести вред организму человека -…
В Сети появились первые изображения нового Volkswagen…
Названы продукты с наибольшим содержанием…
Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья…
Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть в сыром…
Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни…
Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект…
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной смородины для организма…
Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной…
Просмотреть все новости