Актриса Мария Аронова «преклоняется» перед Татьяной Тарасовой

Заслуженный тренер и мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова известна на весь мир своими воспитанниками по фигурному катанию. Еще в 2004 году именно ее ученики стали обладателями более 40 золотых медалей на чемпионатах Европы и мира. Мария Аронова не скрывает своего восторга, так как «восхищена личностью знаменитой наставницы».Во время интервью журналисты поинтересовались у героини фильма «Лед 2», пыталась ли она отобразить в своем образе тренера именно Татьяну Тарасову, на что получили отрицательный ответ. Актриса отметила, что «никакого сходства с великой» спортсменкой быть не может и она «стоит на коленях» перед ней из-за «космических и фантастических чемпионов», которых создала выдающаяся наставница.Мария Аронова сообщила, что увлекалась просмотром соревнований по фигурному катанию еще с детства, когда рядом была ее «любимая прабабушка». Актриса дополнила, что ее всегда впечатляло не только само выступление артистов, но и их профессионализм, который отражался в целеустремленности и стойкости даже после опасных падений на льду.По словам звезды, в юности она каталась на коньках, однако после травмы на катке больше не может стать на лед. Страх до того сковывает актрису, что даже для съемок премьеры режиссёрам не удалось ее уговорить надеть коньки.