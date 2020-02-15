Эммануэль Макрон об антироссийских санкциях: "К стране нельзя применять метод игнорирования и блокировки"





Введение недавних ограничительных мер в отношении Кремля не оставили без внимания главу Франции, и в итоге Макрон открыто высказался о данной ситуации. Политик обратил внимание, что РФ решительно нельзя блокировать или пытаться добиться чего-то посредством игнорирования. Он указал на введенные ранее санкции, которые не принесли выгоды Европе.Российские эксперты заметили, что санкции привели к развитию промышленной сферы в государстве, а также способствовали импортозамещению.