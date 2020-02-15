Российский ученый Борис Шустов рассказал о мчащемся к Земле астероиде





По словам специалистов, астероид сегодня приблизится к планете. Он считает одним из опасных тел, так как будет пересекать орбиту Земли. Подобная ситуация может произойти через 50-60 лет. Российские ученые уверены, что космический объект не навредит людям.Твердое небесное тело приблизится на максимальную дистанцию, которая в 15 раз больше, чем расстояние между Землей и ее спутником Луной. По словам Бориса Шустова, с научной точки зрения это событие весьма интересное, а для планеты не представляет угрозыСпециалист сообщил, что ежегодно десятки астероидов пролетают рядом с Землей. По сведениям астронавтов, данные ситуации происходят почти каждую неделю. Похожие небесные тела, диаметром более 400-900 метров, редко были замечены.