Эксперты назвали причины ДТП на дорогах России





Исследователи одного из профильных изданий опросили онлайн более 1,3 тысячи автовладельцев. Более половины из них (52%) назвали причинами аварий несоблюдение правил дорожного движения и неуважение водителей к другим участникам движения. Отсутствие уважительного отношения к другим проявляется в резком перестроении в другой ряд, а также игнорировании использования поворотных огней и стремлении «проучить» новичка.23% опрошенных назвали виновниками ДТП любовь к высоким скоростям и желание «порисоваться». При этом многие забывают об осторожности и попадают в опасные ситуации, при этом создавая угрозу и для других. Порядка 15% респондентов считают, что причинами опасных ситуаций становятся отвлечение водителя на смартфон, разговоры, или что-либо другое.Несоблюдение необходимого расстояния между транспортными средствами считают основной причиной аварии около 7% владельцев транспортных средств. И примерно 3% признались, что к столкновению, либо другим опасным последствиям, приводит вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.