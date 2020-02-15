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Эксперты назвали причины ДТП на дорогах России

Ежегодно на дорогах России происходит множество трагедий, приводящих к травматизму и заканчивающихся летальным исходом. Эксперты автосферы назвали наиболее частые причины ДТП.
Эксперты назвали причины ДТП на дорогах России

Исследователи одного из профильных изданий опросили онлайн более 1,3 тысячи автовладельцев. Более половины из них (52%) назвали причинами аварий несоблюдение правил дорожного движения и неуважение водителей к другим участникам движения. Отсутствие уважительного отношения к другим проявляется в резком перестроении в другой ряд, а также игнорировании использования поворотных огней и стремлении «проучить» новичка.

23% опрошенных назвали виновниками ДТП любовь к высоким скоростям и желание «порисоваться». При этом многие забывают об осторожности и попадают в опасные ситуации, при этом создавая угрозу и для других. Порядка 15% респондентов считают, что причинами опасных ситуаций становятся отвлечение водителя на смартфон, разговоры, или что-либо другое.

Несоблюдение необходимого расстояния между транспортными средствами считают основной причиной аварии около 7% владельцев транспортных средств. И примерно 3% признались, что к столкновению, либо другим опасным последствиям, приводит вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 15:44

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