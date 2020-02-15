Ясновидящая Кажетта Ахметджанова о попытках создать копию Гурченко: «Ни она покоя не найдёт, ни этот создатель»
Ясновидящая высказала свои опасения по поводу последствий после попыток создания копии Людмилы Гурченко. Как считает Кажетта Ахметджанова, эта идея не закончится ничем хорошим ни для покойной актрисы, ни для человека, который решил спроектировать ее голографическую версию.
Валерий Комиссаров, являющийся продюсером «Дома-2», хочет «воскресить» народную артистку СССР. Поклонников Людмилы Гурченко шокировала подобная новость, а разные предсказатели решили предупредить автора телестройки о последствиях этого решения. Финалистка «Битвы экстрасенсов-6» заявила, что духов будить опасно. Дело в том, что после смерти фантомное поле личности продолжает пребывать в тонких мирах, а если умерший при жизни обладал мощной энергией, она не отстанет от нарушающего ее покой.
Как отметила Кажетта Ахметджанова, знаменитость была светлым и творческим человеком, в связи с чем не принесет беду тому, кто решил создать ее образ. При этом ясновидящая не считает данную идею хорошей.
Валерий Комиссаров, являющийся продюсером «Дома-2», хочет «воскресить» народную артистку СССР. Поклонников Людмилы Гурченко шокировала подобная новость, а разные предсказатели решили предупредить автора телестройки о последствиях этого решения. Финалистка «Битвы экстрасенсов-6» заявила, что духов будить опасно. Дело в том, что после смерти фантомное поле личности продолжает пребывать в тонких мирах, а если умерший при жизни обладал мощной энергией, она не отстанет от нарушающего ее покой.
Как отметила Кажетта Ахметджанова, знаменитость была светлым и творческим человеком, в связи с чем не принесет беду тому, кто решил создать ее образ. При этом ясновидящая не считает данную идею хорошей.