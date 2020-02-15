В Азовском море российские пограничники задержали судно с украинскими браконьерами





Как передает пресс-служба ПС ФСБ страны по республике, рыболовецкое судно удалось остановить у побережья в западной части Азовского моря. Рыбаки проигнорировали требование остановиться и предприняли попытку поспешно скрыться, в связи с чем пограничникам пришлось отправиться в погоню. На борту оказались четыре гражданина без документов, которые не смогли предоставить разрешение на вылов. Однако они имели при себе порядка 300 рыб камбалы-калкан и орудия рыболовства.Задержанные были направлены в Керчь с целью последующего разбирательства.