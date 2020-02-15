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Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян: «Через год мою жену не узнаете»

Участник скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Иосиф Оганесян заверил, что его жена после родов кардинально изменится. Он отметил, что она похудеет, таким образом сделав одно из своих самых громких заявлений. Видимо, хотя Оганесян и утверждает, что симпатизирует пышным женщинам, но и против стройных тоже ничего не имеет против.

Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян: «Через год мою жену не узнаете»

Звезда проекта «Дом-2» Иосиф Оганесян в очередной раз решил пообщаться со своими поклонниками. Он попросил их, чтобы они задавали любые свои вопросы, но только не те, которые будут касаться его развода, так как вопрос пока еще не закрыт.

Так, Иосиф Оганесян отметил, что у них с Сашей Черно большие планы на будущее. В частности, девушка собирается худеть сразу после появления малыша.

Некоторые поклонники Оганесяна отметили, что Черно будет тяжело с ребенком, но Оганесян сказал, что нет, потому что он намерен помогать.
К слову, Иосиф Оганесян всячески пытается демонстрировать свою заботу и подарил Саше Черно на День Влюбленных конфеты, розы, а также украшение. Черно показала свой подарок в личном блоге.


Тем не менее, Иосиф Оганесян и Саша Черно все еще не приняли окончательное решение, будут ли в дальнейшем вместе.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 14:57

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