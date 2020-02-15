В Сети показали первый рендер смартфона Pixel 5 XL от Google





Первые изображения прототипа смартфона Pixel 5 XL появились на YouTube-канале Front Page Tech. Рендеры содержат чертежи 3D-CAD, на которых заметна тройная камера. В комментариях пользователи Сети высказали удивление из-за необычности расположения модулей, которые складываются в карикатурное “лицо”. Публика сразу начала создавать мемы по этому поводу и делиться ими в социальных сетях.Эксперты уверены, что телефон в итоге получит совершенно новый вид, а представители Google никак не прокомментировали сведения о новинке. До сих пор производитель не анонсировал дату официальной презентации Pixel 5 XL.