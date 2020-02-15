Ученые: Жалобы других людей ухудшают работу мозга собеседника
Многие люди не могут терпеть, когда окружающие начинают им рассказывать о негативных и неприятных ситуациях в жизни. Британские ученые доказали, что жалобы других людей ухудшают работу мозга собеседника.
По словам экспертов, главный орган человека похож на мышцу, поэтому при положительно активности он «прокачивается», а при отрицательной – «ослабляется». По словам предпринимателя Тревора Блэйка, если на протяжении получаса слушать негативные суждения и нытье собеседника, то гиппокамп мозга начинает терять нейроны, которые несут ответственность за принятие решений. Речь идет о людях, которые жалуются на жизнь, но не пытаются, при этом найти выход из огорчающей ситуации.
Для защиты мозга от негатива собеседника ученые советуют использовать несколько простых правил. Во-первых, нужно по возможности избегать общения с хроническими нытиками. Если это невозможно, то нужно поинтересоваться, как человек планирует решать возникшую проблему. Как показывает практика, собеседник сразу прекратит жалобы, так как у него нет намерения искать какие-либо выходы. Также можно воспользоваться воображаемой защитой. Например, когда нытик начинает жаловаться на жизнь, представить, что оказались на безлюдном острове. Можно кивать и улыбаться, а самому мысленно представлять себя на шикарном пляже.
По словам экспертов, главный орган человека похож на мышцу, поэтому при положительно активности он «прокачивается», а при отрицательной – «ослабляется». По словам предпринимателя Тревора Блэйка, если на протяжении получаса слушать негативные суждения и нытье собеседника, то гиппокамп мозга начинает терять нейроны, которые несут ответственность за принятие решений. Речь идет о людях, которые жалуются на жизнь, но не пытаются, при этом найти выход из огорчающей ситуации.
Для защиты мозга от негатива собеседника ученые советуют использовать несколько простых правил. Во-первых, нужно по возможности избегать общения с хроническими нытиками. Если это невозможно, то нужно поинтересоваться, как человек планирует решать возникшую проблему. Как показывает практика, собеседник сразу прекратит жалобы, так как у него нет намерения искать какие-либо выходы. Также можно воспользоваться воображаемой защитой. Например, когда нытик начинает жаловаться на жизнь, представить, что оказались на безлюдном острове. Можно кивать и улыбаться, а самому мысленно представлять себя на шикарном пляже.