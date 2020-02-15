АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Ученые: Жалобы других людей ухудшают работу мозга собеседника

Многие люди не могут терпеть, когда окружающие начинают им рассказывать о негативных и неприятных ситуациях в жизни. Британские ученые доказали, что жалобы других людей ухудшают работу мозга собеседника.
Ученые: Жалобы других людей ухудшают работу мозга собеседника

По словам экспертов, главный орган человека похож на мышцу, поэтому при положительно активности он «прокачивается», а при отрицательной – «ослабляется». По словам предпринимателя Тревора Блэйка, если на протяжении получаса слушать негативные суждения и нытье собеседника, то гиппокамп мозга начинает терять нейроны, которые несут ответственность за принятие решений. Речь идет о людях, которые жалуются на жизнь, но не пытаются, при этом найти выход из огорчающей ситуации.

Для защиты мозга от негатива собеседника ученые советуют использовать несколько простых правил. Во-первых, нужно по возможности избегать общения с хроническими нытиками. Если это невозможно, то нужно поинтересоваться, как человек планирует решать возникшую проблему. Как показывает практика, собеседник сразу прекратит жалобы, так как у него нет намерения искать какие-либо выходы. Также можно воспользоваться воображаемой защитой. Например, когда нытик начинает жаловаться на жизнь, представить, что оказались на безлюдном острове. Можно кивать и улыбаться, а самому мысленно представлять себя на шикарном пляже.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 14:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне…
Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой…
Названы продукты, обладающие сильным мочегонным…
Учёные рассказали о поглощении Земли Солнцем в ходе…
Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней…
Xiaomi выпустила серию гибридных флешек Jessis M с разными…
Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету…
Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии…
Елена Проклова зарабатывает деньги на дом, который строит ее бывший муж Андрей…
Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке…
Максим Галкин без Аллы Пугачевой отправился в отпуск с детьми Лизой и…
Медики перечислили продукты, помогающие суставам оставаться…
"Приходится крутиться": Юрий Куклачев раскрыл размер своей…
«Любовь непоколебима»: Дагестанцы поддержали Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной…
Медики рассказали о главных признаках переизбытка соли в рационе…
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком…
Медики назвали признаки депрессии у…
В некоторые случаях занятия на турнике могут принести вред организму человека -…
В Сети появились первые изображения нового Volkswagen…
Названы продукты с наибольшим содержанием…
Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья…
Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть в сыром…
Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни…
Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект…
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной смородины для организма…
Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной…
Просмотреть все новости