Роспотребнадзор рассказал о признаках обезвоживания организма человека





По словам экспертов, дефицит воды в организме человека может привести к проблемам со здоровьем и летальному исходу. Признаками, которые говорят о нехватке жидкости, чаще всего являются потеря аппетита, головокружение, усталость, боли в голове, чувство сухости во рту и дискомфортные ощущения в желудке.Недостаток воды может вызвать смерть быстрее, чем отсутствие других питательных веществ в организме. Важно не забывать ежедневно употреблять необходимую норму жидкости, чтобы избежать проблем со здоровьем. Роспотребнадзор отметил, что вода также является растворителем, который помогает переносить полезные вещества.