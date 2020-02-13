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«Один раз покрутить – все развалится»: Стало известно о проблеме российских истребителей

Четыре ключа из пяти, которые применяются техслужбами российских авиаполков, грешат с показаниями вплоть до 30%, из-за чего возникает проблема с правильной затяжкой болтов. Об этом рассказал сотрудник метеоуправления Вооруженных сил страны, сообщает «Лента.ру».
«Один раз покрутить – все развалится»: Стало известно о проблеме российских истребителей

По словам специалиста, конструкция предельного ключа основывается на внутренней пружине, которую следует ослаблять. «Если подобное не сделать, то пружина остается в состоянии перманентного натяжения после проведения первого же измерения. С течением времени эта пружина может ослабевать, что негативно отражается на показаниях. При использовании такого инструмента нельзя точно выполнить замер усилия при затяжке соединений на болтах», - подчеркнул он. Метеоролог также добавил, что в подобной ситуации никто не может быть уверенным в том, что гайки втулок несущих винтов вертолетов, или болты, которыми крепятся носовые обтекатели истребителей, затянуты с правильным усилием.

Впрочем, с этим мнением не совсем согласен авиатехник одного из полков. По его словам, формирование заявок на инструмент происходит таким образом, что ждать поставки порой приходится довольно долго. Поэтому авиатехники чаще всего просто покупают подходящие ключи в магазинах. «Даже если кому-то что-то поставляют, никто не знает, какой именно это металл. Достаточно что-то им один раз покрутить – и все развалится. Мы просто не рискуем. Нам проще купить ключ в магазине, промаркировать его – и все. Так что истребители будут летать в любом случае», - заявил он.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:42

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