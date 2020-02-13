Онкологи назвали симптомы рака печени





Мутации ДНК могут способствовать развитию рака. Чаще всего заболевание проявляет себя уже на позднем сроке, когда лечение не дает положительного результата. Своевременная диагностика может сохранить жизнь человеку. Периодические боли в правой верхней части живота могут сигнализировать об онкологии. К симптомам, которые являются возможным маркером рака печени, онкологи также относят: резкое похудение, наличие кровяных вкраплений в кале, ощущение неполного опорожнения кишечника после туалета, постоянная слабость и усталость. Яркими признаками заболевания печени являются изменения цвета кожи и пожелтение белков глаз.Чтобы снизить вероятность развития рака печени, онкологи советуют отказаться от табака и алкогольных напитков, придерживаться здорового образа жизни, чтобы не набирать лишний вес. Употребление в пищу еды, оказывающей оздоровительное влияние на этот орган, тоже поможет поддержать его функционирование. К таким продуктам относят: зерновые культуры, растительные масла, овощи и фрукты, зелень, мясо, рыба, молоко и мед. При постоянном потреблении перечисленной пищи вероятность возникновения проблем с печенью снижается на 30-50%.