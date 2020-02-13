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Онкологи назвали симптомы рака печени

Рак часто выявляется на последней стадии, когда спасти жизнь человека уже не представляется возможным. Онкологами были названы симптомы, по которым можно заподозрить наличие проблем с печенью.

Мутации ДНК могут способствовать развитию рака. Чаще всего заболевание проявляет себя уже на позднем сроке, когда лечение не дает положительного результата. Своевременная диагностика может сохранить жизнь человеку. Периодические боли в правой верхней части живота могут сигнализировать об онкологии. К симптомам, которые являются возможным маркером рака печени, онкологи также относят: резкое похудение, наличие кровяных вкраплений в кале, ощущение неполного опорожнения кишечника после туалета, постоянная слабость и усталость. Яркими признаками заболевания печени являются изменения цвета кожи и пожелтение белков глаз.

Чтобы снизить вероятность развития рака печени, онкологи советуют отказаться от табака и алкогольных напитков, придерживаться здорового образа жизни, чтобы не набирать лишний вес. Употребление в пищу еды, оказывающей оздоровительное влияние на этот орган, тоже поможет поддержать его функционирование. К таким продуктам относят: зерновые культуры, растительные масла, овощи и фрукты, зелень, мясо, рыба, молоко и мед. При постоянном потреблении перечисленной пищи вероятность возникновения проблем с печенью снижается на 30-50%.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 08:34

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