Раскрыты снимки и параметры нового Volkswagen Tayron X
Промышленное и информационное ведомство КНР опубликовало первые оригинальные снимки дебютирующего в скором времени купеобразного кроссовера Tayron X от компании Volkswagen. Параметры новинки также были раскрыты.
В длину новое авто достигнет 4626 мм, в высоту – 1662 мм, а в ширину – 1860 мм. Колесная база при этом составит 2730 мм. Модель базируется на платформе Tayron и отличается от предшественника купеобразным очертанием кузова, аэродинамическим обвесом R-Line с увеличенным спойлером и уникальными 19-дюймовыми литыми колесными дисками. Объем двигателя машины составит 2 литра, а мощность достигнет 186 и 220 л.с. Работать авто будет в тандеме с 7-ступенчатым «роботом» 4motion.
Оснащение автомобиля включает в себя адаптивный круиз-контроль, функции контроля «слепых зон» и предотвращения столкновений. Также в нем содержится информационно-развлекательный центр с большим тачскрином, камера кругового видеообзора, 10,3-дюймовая приборная панель, LED-оптика, бесключевой запуск двигателя с кнопки и панорамная крыша.
Дата анонса кроссовера Tayron X и стоимость пока не известны.
В длину новое авто достигнет 4626 мм, в высоту – 1662 мм, а в ширину – 1860 мм. Колесная база при этом составит 2730 мм. Модель базируется на платформе Tayron и отличается от предшественника купеобразным очертанием кузова, аэродинамическим обвесом R-Line с увеличенным спойлером и уникальными 19-дюймовыми литыми колесными дисками. Объем двигателя машины составит 2 литра, а мощность достигнет 186 и 220 л.с. Работать авто будет в тандеме с 7-ступенчатым «роботом» 4motion.
Оснащение автомобиля включает в себя адаптивный круиз-контроль, функции контроля «слепых зон» и предотвращения столкновений. Также в нем содержится информационно-развлекательный центр с большим тачскрином, камера кругового видеообзора, 10,3-дюймовая приборная панель, LED-оптика, бесключевой запуск двигателя с кнопки и панорамная крыша.
Дата анонса кроссовера Tayron X и стоимость пока не известны.
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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 21:26