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Из-за образования Огненного кольца в Тихом океане седьмой континент Зеландия ушел под воду

Учёные, исследовавшие обломки Зеландии, сделали вывод, что возникновение Огненного кольца в Тихом океане привело к исчезновению континента. Таким образом подтверждается гипотеза о том, что острова Новая Зеландия и Новая Каледония, входящие в его состав, являются отдельным континентом.

О том, что существует седьмой континент Зеландия, было известно давно, однако лишь недавно специалисты смогли его исследовать. Новое изучение обломков, поднятых со дна океана, показало, данный материк изменился между 35 млн и 50 млн лет назад. Некоторые его фрагменты были подняты на 3 км, а остальные - ушли под воду. Учёные утверждают, модификация в Северной Зеландии совпала с изломом пластов горных пород и созданием подводных вулканов. Эксперты считают, что это послужило зарождению Огненного кольца, окружавшее Тихий океан. Частые землетрясения сопровождают круг тектонической активности. После поднятия над поверхностью воды Зеландии и оседания Новой Каледонии весь материк опустился ещё на 1 км под воду.

Специалисты выдвигают предположения, что трансформации материка в это время стали результатом образования огненных колец Тихого океана. Это должно было длиться много лет, однако случилось слишком быстро, меняя геологию части океана. Геологи на данный момент не нашли ответа на вопрос, что послужило толчком для случившегося. Это происшествие поменяло курс и скорость движения большого количества тектонических плит на планете. Учёные утверждают, у них есть итоги исследований, помогающие понять, что произошло на самом деле.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:12

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