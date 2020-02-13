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Названы лучшие смартфоны с большим экраном в 2020 году

В последние годы популярность планшетов заметно «просела», а все из-за тенденции, которая пришла на рынок смартфонов и обозначила резкий рост диагонали их дисплеев. На данный момент стандартным размером экрана смартфона считается 6,2 дюйма, однако встречаются и экземпляры заметно крупнее. Журналисты составили рейтинг лучших смартфонов с большой диагональю дисплея в 2020 году.
Названы лучшие смартфоны с большим экраном в 2020 году

Одним из первых в этот рейтинг попал китайский фаблет Vivo Y19 с ценником 15 000 рублей. Российские продажи этой модели стартовали еще в ноябре. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, работает под управлением процессора Helio P65 и предлагает пользователю 4 Гб оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 128 Гб. Отдельного внимания заслуживает и неплохая автономность этой модели, что достигается за счет наличия в нем аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч.

Далее следует Redmi Note 8 Pro, который стал одним из самых продаваемых гаджетов на российском рынке. И в этом нет ничего удивительного, скромный ценник в 12 000 рублей за базовую версию и хороший IPS-экран с диагональю 6,53 дюйма стали залогом огромного успеха. Работает Redmi Note 8 Pro под управлением процессора Helio G90T, что дает ему неплохую производительность. А основная камера устройства состоит из четырех модулей с максимальным разрешением 64 Мп.

Камерофон Huawei Mate 20 стоит заметно дороже других участников рейтинга – 29 000 рублей. Все дело в том, что эта модель представляет флагманский сегмент. Зато устройство оснащено 6,53-дюймовым дисплеем и фирменным SoC Kirin 980, который стал рекордсменом по производительности по версии популярного бенчмарка Antutu.

Закрывают рейтинг флагманский OnePlus 7T с ценником около 33 000 рублей и прекрасным 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем, а также среднебюджетная модель Huawei P-smart Z с самым крупным дисплеем из всех – 6,59 дюйма, - и ценой всего в 13 000 рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00

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