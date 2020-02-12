Samsung представила новый фотосенсор с разрешением 108 мегапикселей
В 2019 году южнокорейская компания Samsung впервые представила широкой публике свой новый датчик изображения для камер смартфонов под названием ISOCELL Bright HMX. Разрешение нового сенсора составило внушительные 108 Мп. Теперь же компания анонсировала новое поколение этого сенсора под названием ISOCELL Bright HM1.
Отмечается, что ISOCELL Bright HM1 представлен в виде довольно крупного 1/1,33-дюймового датчика, размер пикселя в котором составляет 0,8 мкм. В компании утверждают, что он способен записывать 8К-видео со скоростью 24 FPS. В изделии, к слову, была впервые реализована технология под названием Nonacell, которую разработчик называет усовершенствованной версией прежней технологии под названием Tetracell. Прежняя технология помогает имитировать работу сенсоров с еще большим размером пикселей, объединяя расположенные по соседству пиксели в массив из четырех точек. При этом Nonacell формирует массивы в 9 пикселей, то есть размером 3х3. Таким образом речь идет об аппаратной имитации пикселей размером 2,4 мкм. Подобное решение, отмечают в Samsung, позволяет дополнительно улучшить качество изображений при съемке в условиях недостаточной освещенности.
Кроме того, в новом сенсоре применена технология под названием Smart-ISO, которая автоматически оптимизирует значение светочувствительности в непосредственной зависимости от условий, при которых ведется съемка. К примеру, при очень ярком освещении она подбирает меньшие значения ISO, чтобы повысить качество кадра и предотвратить эффект насыщения каждого отдельного пикселя.
Отмечается, что ISOCELL Bright HM1 представлен в виде довольно крупного 1/1,33-дюймового датчика, размер пикселя в котором составляет 0,8 мкм. В компании утверждают, что он способен записывать 8К-видео со скоростью 24 FPS. В изделии, к слову, была впервые реализована технология под названием Nonacell, которую разработчик называет усовершенствованной версией прежней технологии под названием Tetracell. Прежняя технология помогает имитировать работу сенсоров с еще большим размером пикселей, объединяя расположенные по соседству пиксели в массив из четырех точек. При этом Nonacell формирует массивы в 9 пикселей, то есть размером 3х3. Таким образом речь идет об аппаратной имитации пикселей размером 2,4 мкм. Подобное решение, отмечают в Samsung, позволяет дополнительно улучшить качество изображений при съемке в условиях недостаточной освещенности.
Кроме того, в новом сенсоре применена технология под названием Smart-ISO, которая автоматически оптимизирует значение светочувствительности в непосредственной зависимости от условий, при которых ведется съемка. К примеру, при очень ярком освещении она подбирает меньшие значения ISO, чтобы повысить качество кадра и предотвратить эффект насыщения каждого отдельного пикселя.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:53