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Участница «Дом-2» Анна Левченко шантажирует Валерия Блюменкранца «волшебством»

Участница скандального реалити-проекта «Дом-2» Анна Левченко написала целый свод правил для Валерия Блюменкранца. Если молодой человек осмелится их нарушить, то останется без интимной близости.

Участница «Дом-2» Анна Левченко шантажирует Валерия Блюменкранца «волшебством»

Совсем недавно Анна Левченко все-таки устроила для своего возлюбленного Валерия Блюменкранца праздник. Она согласилась на интим. Однако потом с помощью близких отношений девушка приняла решение шантажировать своего мужчину. За любую, пусть даже маленькую провинность, она намерена его лишать подобного удовольствия.

Сама Анна Левченко утверждает, что просто намерена отныне играть по правилам Валерия Блюменкранца. Она отметила, он очень любит веселье, а поэтому они и повеселятся.


Так, свод правил был вручен Валерию. Он прочитал их вслух. Там было написано, что Блюменкранц обещает не бить, любить свою вторую половинку, не употреблять алкоголь, а также приносить в их общую семью деньги. После услышанного ведущий «Дом-2» Антон Беккужев заверил, что Валерий Блюменкранц подписал себе смертный приговор.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:44

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