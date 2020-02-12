В Антарктиде образовался новый гигантский айсберг





Европейские ученые из проекта Copernicus ведут наблюдение за ледником с осени прошлого года, когда у его краёв стали возникать трещины большой глубины. 11 февраля 2020 года кусок ледника всё же откололся. Его площадь составила 350 кв. км. Айсберги попали в море Амундсена, находящееся поблизости, но они не вызовут роста уровня воды, потому что и раньше были свободно плавающими.Последние два десятилетия айсберги на леднике Пайн-Айленд и его соседе Туэйтса начали появляться все чаще. Раньше это происходило с периодичностью в 4-6 лет, а сейчас - практически каждый год.Как результат, шельфовые ледники начинают отступать вглубь материка быстрее, чем образовывается свежий лед. Это вызывает опасение у ученых, потому что может возникнуть цепная реакция: после того как айсберг откалывается от основной ледяной массы, к образовавшимся краям приливает теплая морская вода. Это ускоряет таяние ледника, он истончается и слабеет, теряя все новые ледяные глыбы.