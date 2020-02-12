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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова довела Анастасию Стяцевят до слёз

Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Бузова проявила настоящую жестокость, когда напомнила своей подопечной Анастасии Стецевят о том, как ее в детстве обижал отчим. Он мог поднять руку как на нее, так и на ее мать.


Совсем недавно закончился очередной роман Анастасии Стецевят. Виталий Еворовский просто на просто сбежал от девушки, но организаторам шоу захотелось докопаться до правды и узнать, почему молодой человек решил уйти. Проблему разобрали в рамках программы «Бородина против Бузовой». И тут, хотя Анастасия Стецевят и умоляла не говорить о ее непростом детстве, ей все равно начали напоминать о том, как ее обижал отчим. Причем, часто были такие ситуации, что он поднимал руку на свою жену, но Анастасия становилась на защиту своей матери и принимала эти побои на себя.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова довела Анастасию Стяцевят до слёз

Когда разговор зашел о прошлом, то у Анастасии Стецевят уже не вышло сдержать слезы. Большинство пришли к выводу, что после такого она держит обиду на абсолютно всех мужчин, поэтому не доверяет им. Еще больше девушка расстроилась, когда ей позвонила мама. Она умоляла Ольгу Бузову не говорить ее родительнице ничего лишнего, но ведущая «Дом-2» была неумолима, чем еще больше довела Анастасию Стецевят до слез.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:18

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