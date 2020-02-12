Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова довела Анастасию Стяцевят до слёз

Совсем недавно закончился очередной роман Анастасии Стецевят. Виталий Еворовский просто на просто сбежал от девушки, но организаторам шоу захотелось докопаться до правды и узнать, почему молодой человек решил уйти. Проблему разобрали в рамках программы «Бородина против Бузовой». И тут, хотя Анастасия Стецевят и умоляла не говорить о ее непростом детстве, ей все равно начали напоминать о том, как ее обижал отчим. Причем, часто были такие ситуации, что он поднимал руку на свою жену, но Анастасия становилась на защиту своей матери и принимала эти побои на себя.Когда разговор зашел о прошлом, то у Анастасии Стецевят уже не вышло сдержать слезы. Большинство пришли к выводу, что после такого она держит обиду на абсолютно всех мужчин, поэтому не доверяет им. Еще больше девушка расстроилась, когда ей позвонила мама. Она умоляла Ольгу Бузову не говорить ее родительнице ничего лишнего, но ведущая «Дом-2» была неумолима, чем еще больше довела Анастасию Стецевят до слез.