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Геймеры помогут ученым в обучении ИИ управлению роем ботов

Команда ученых из университета Баффало, которая специализируется на исследованиях в области искусственного интеллекта, собирается прибегнуть к помощи геймеров. Специалисты хотят подробно изучить мозговые волны и зрительную моторику двух с половиной десятков человек, которые играют в видеоигры.
Геймеры помогут ученым в обучении ИИ управлению роем ботов

Полученные данные исследователи в будущем планируют использовать при создании искусственного интеллекта с усовершенствованными алгоритмами. Эта разработка будет востребованной для координации действий целой флотилии автономных военных дронов и роботов, а ее заказчиком является американской агентство по передовым разработкам в оборонной области, которое известно под названием DARPA. С этой целью агентство уже выделило университету грант в размере 316 тысяч долларов США. Сообщается, что ученым предстоит собрать массив данных о геймерах максимально быстро. Для этого они уже создали игру в жанре RTS, один раунд в которой занимает не более 10 минут. Каждому игроку достаточно 6-7 раундов для того, чтобы о нем были собраны самые подробные данные.

В будущем на основе этой информации ученые планируют создать искусственный интеллект, который будет способен координировать действия групп в составе двух с половиной сотен роботов, причем подобное управление будет возможно, как на земле, так и в воздухе.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:00

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