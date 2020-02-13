Геймеры помогут ученым в обучении ИИ управлению роем ботов





Полученные данные исследователи в будущем планируют использовать при создании искусственного интеллекта с усовершенствованными алгоритмами. Эта разработка будет востребованной для координации действий целой флотилии автономных военных дронов и роботов, а ее заказчиком является американской агентство по передовым разработкам в оборонной области, которое известно под названием DARPA. С этой целью агентство уже выделило университету грант в размере 316 тысяч долларов США. Сообщается, что ученым предстоит собрать массив данных о геймерах максимально быстро. Для этого они уже создали игру в жанре RTS, один раунд в которой занимает не более 10 минут. Каждому игроку достаточно 6-7 раундов для того, чтобы о нем были собраны самые подробные данные.В будущем на основе этой информации ученые планируют создать искусственный интеллект, который будет способен координировать действия групп в составе двух с половиной сотен роботов, причем подобное управление будет возможно, как на земле, так и в воздухе.