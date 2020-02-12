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Появились подробности о презентации Honor 30

В Сеть просочилась информация о предстоящих недорогих смартфонах Honor 30 и Honor 30 Pro. Со слов инсайдера, анонс новых гаджетов произойдет уже скоро - в апреле этого года.
Появились подробности о презентации Honor 30

Кроме этих устройств, Huawei презентует и более дешевую их версию - Honor 30 Lite. Планшеты MagicPad также станут частью презентации.

Смартфоны Honor традиционно более доступны по цене по сравнению с основной линейкой марки Huawei. Если представители P-серии конструируются из дорогостоящих материалов и оснащены новейшими технологиями, то при создании Honor используется самое мощное «железо» при низкой цене конечного продукта.

По последней информации, обе модели будут работать на базе процессора Kirin 990 со встроенным 5G-модемом. Honor 30 Lite получит более «упрощенный» процессор Kirin 810.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 20:33

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