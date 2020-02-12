Высоту полета авиалайнеров изменят для борьбы с глобальным потеплением





С предложением об изменении высоты полета авиалайнеров выступили климатологи. По их словам, это поможет снизить уровень опасности, которую несут в себе оставляемые самолетами инверсионные следы и сократить объемы влияния авиации на глобальное потепление более чем в два раза. «Предлагаемые нововведения затрагивают лишь незначительную часть полетов, при этом, они помогают заметно сократить вклад авиации в рост средних температур на планете ценой незначительного повышения выбросов углекислого газа. Если все эти меры удастся реализовать, то влияние инверсионных следов на экологию снизится на 91%», - утверждают авторы инициативы.Отмечается, что самолеты не только выбрасывают в атмосферу большое количество парниковых газов, но еще и мешают скопившемуся теплу отходить от поверхности планеты из-за тех самых инверсионных следов, которые оставляет за собой любой пролетевший самолет.