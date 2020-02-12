NASA ищет новое поколение астронавтов для высадки на Марс и Луну





В настоящий момент агентство имеет в своем составе 48 космонавтов, но, по словам представителей, требуется больше людей для осуществления проекта. Одновременно со сделанным заявлением NASA выдвинуло и требования к кандидатам: к рассмотрению допускаются только заявки от граждан США, которые должны иметь степень магистра в математике, науке, инженерии или технике. Агентство также сможет рассмотреть анкеты докторов медицинских наук и летчиков-испытателей.Кроме этого, потенциальный кандидат должен иметь за плечами двухлетний опыт работы в смежной сфере или 1 тыс. часов налета в качестве командира реактивного воздушного судна.Программа по освоению Луны получила название Artemis. Она будет включать в себя 3 этапа. Высадка астронавтов планируется на последнем, что произойдет в 2024 году.