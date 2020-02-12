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Продажи автомобилей Haval в России выросли почти на 250%

Российские продажи автомобилей китайской марки Haval с начала 2020 года заметно выросли и даже превзошли ожидания, существенно опередив показатели большинства производителей, чьи модели представлены в России. Сообщается о росте продаж почти в три с половиной раза или на 250%.
Продажи автомобилей Haval в России выросли почти на 250%

В январе 2020 года официальные дилеры марки Haval сумели продать на российском рынке 1228 экземпляров моделей бренда. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года, когда объем продаж составил всего 357 экземпляров, в январе этого года удалось зафиксировать рост продаж на 244%. Это третий по величине результат и один из самых высоких показателей роста продаж среди всех автобрендов, представленных на отечественном автомобильном рынке. Такие данные приводятся аналитиками АЕВ.

«Довольно хорошее начало года, ожидания от которого были более пессимистичными. В январе объем продаж автомобилей традиционно самый низкий в году, поэтому нужно контролировать направление этого тренда в месяцы, которые считаются более сильными в плане продаж – в феврале и особенно в марте», - отметили в АЕВ.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:05

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