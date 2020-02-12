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В Минпромторге не ожидают перебоев в поставках смартфонов в РФ из-за коронавируса

В Минпромторге рассказали, стоит ли россиянам опасаться дефицита мобильных устройств на рынке РФ из-за коронавируса. По словам сотрудников ведомства, перебоев в поставках смартфонов в Россию не ожидается.

Известно, в настоящий момент в Китае развивается эпидемия коронавируса. В связи с этим в стране приостановлена работа некоторых предприятий, в том числе и тех, которые выпускают мобильные устройства. Некоторые эксперты увидели в этом угрозу для рынка и предсказывают скорый дефицит, а вместе с ним и рост цен на товары из этого сегмента. По их мнению, уже с начала весны в РФ могут начаться перебои в поставках смартфонов. В Минпромторге изучили сложившуюся ситуацию и поспешили успокоить граждан. Эксперты отметили, сейчас на складах отгружено большое число данных устройств, а потому каждый сможет выбрать себе девайс, и людям не придётся ограничивать свои запросы в технических вопросах. При этом Василий Шпак, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга, заявил о других рисках. Есть высокая вероятность, что вскоре может начаться дефицит отдельных компонентов, применяющихся в электронике.

Высказались по этому вопросу и представители крупных российских торговых сетей. Они также не видят угроз для бизнеса и не получали уведомлений от партнёров из КНР об ожидающихся сбоях в поставках продукции. Тем не менее, в некоторых магазинах не исключают, что они могут начаться позже.

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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:36

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