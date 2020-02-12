В Керчи во время урагана упавшее дерево убило человека





Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы в регионе, полученные мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью. «Этот инцидент имел место утром 12 февраля, на местного жителя упало ветхое дерево, которое было повалено сильным ветром. Прибывшие к месту происшествия медики могли лишь констатировать факт смерти гражданина», - приводит агентство слова представителей пресс-центра ГУ МЧС на полуострове.Примечательно, что немногим ранее пресс-центр местного главка МЧС сообщил о том, что ветер снес часть кровли с одного из зданий в Феодосии. Обломки конструкции рухнули на проезжую часть и расположенный рядом жилой дом. В этом происшествии обошлось без пострадавших.