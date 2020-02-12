Леван Горозия проиграл суд о взыскании 147 млн рублей с Тимати и Black Star





Судья вынесла решение отказать полностью в удовлетворении иска Горозия Левана Ремзановича к музыкальному лейблу Black Star, Тимати, Курьянову о необоснованном обогащении и судебных расходах. Согласно утверждениям представителя рэпера L'One Льва Втюрина, данное судебное решение будет обжаловано. Он сообщил во время заседания суда, что иск подали в связи с требованием взыскать средства, присвоенные, по мнению исполнителя, руководством лейбла в качестве бездоказательного обогащения в течение 7 лет сотрудничества Black Star и рэпера. Об алгоритме расчёта данной суммы Втюрин не рассказал.Он утверждает, во время работы L'One заработал от лейбла около 81 млн рублей, однако сумму должны были увеличить, так как согласно договоренностям исполнителя и лейбла доход от проекта L'One обязаны были делить в соответствии 70/30 в пользу компании. Представитель Горозия отметил, что иск составлен согласно утверждению расходов компанией Black Star в рамках осуществления обязанностей по договору за счёт прибыли истца. И лейбл данный расход нёс. Однако Втюрин заявил, что сумма расходов ему неизвестна, поскольку нет документальных подтверждений, поэтому эти средства не обосновываются для компании Black Star и являются неосновательным обогащением.