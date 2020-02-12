Ездил в церковь в день крушения: Журналисты восстановили последние 24 часа жизни погибшего звезды НБА Коби Брайанта





Сообщается, что храм, в котором побывал баскетболист, расположен всего в нескольких километрах от его дома. Речь о церкви Нашей Королевы Ангелов, куда Брайант отправился в день трагического крушения вертолета, в результате которого он погиб вместе с одной из своих дочерей. По данным ряда американских изданий, в тот день Коби Брайант проснулся еще до расчета и в одиночестве отправился в храм, где поговорил со священнослужителями и вернулся домой. Кроме того, отмечается, что накануне катастрофы баскетболист устроил прогулку по одному из торговых центров в компании своей 3-летней дочери Бьянки. Те, кто видел его в то день, говорят, что выглядел спортсмен весьма задумчивым.Примечательно, что в день крушения вертолета была довольно плохая видимость из-за тумана и облаков высокой плотности. Именно это многие называют основной причиной трагедии.