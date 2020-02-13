Эксперт призвал россиян самостоятельно оценивать безопасность онлайн-сервисов





По словам главы АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, количество онлайн-сервисов, имеющих доступ к обработке персональных данных, составляющих конфиденциальную информацию, в будущем продолжит расти, а значит, очень важно научиться самостоятельно оценивать их безопасность. «От увеличения количества таких сервисов никуда не деться. Еще вчера мы переживали о том, что где-то хранятся наши паспортные данные, но уже завтра программы будут иметь о нас информации больше, чем располагаем мы сами, и сумеют полностью продублировать любого человека в электронном виде», - отметил эксперт.По его словам, в подобных условиях очень важно подвергать сомнению и тщательно оценивать уровень благонадежности любого сервиса, которым человек планирует воспользоваться. «Давая тому или иному приложению доступ к своей кредитной карте, важно понимать, что однажды оно может этими данными воспользоваться», - добавил Щельцин.