Важные особенности флагмана Xiaomi Mi 10 раскрыты на официальном тизере
Уже 13 февраля китайская компания Xiaomi официально представит широкой публике свой новый флагманский смартфон Mi 10. Всего за сутки до премьеры производитель опубликовал тизер, на котором раскрыл ряд ключевых особенностей новинки.
Так, благодаря опубликованному тизеру стало известно, что Xiaomi Mi 10 получит оболочку MIUI 11 уже из коробки, а также новую программную технологию под названием Game Turbo. Кроме того, в смартфоне появится многорежимный чип NFC, довольно качественные аудиокомпоненты со стерединамиками, инфракрасный излучатель, двухдиапазонный GPS-приемник и довольно мощный вибромотор. Также стоит отметить и тот факт, что гаджет оснастили водозащитой, пусть и в упрощенным варианте, представленном в виде покрытия под названием P2i, которое встречается в последних устройствах от суббренда Redmi.
Кроме того, немногим ранее стало известно, что Xiaomi Mi 10 получит поддержку быстро зарядки мощностью до 50 Ватт, а также беспроводной зарядки, в том числе обратной. Емкость встроенной аккумуляторной батареи в новом смартфоне составит 4500 мАч.
Так, благодаря опубликованному тизеру стало известно, что Xiaomi Mi 10 получит оболочку MIUI 11 уже из коробки, а также новую программную технологию под названием Game Turbo. Кроме того, в смартфоне появится многорежимный чип NFC, довольно качественные аудиокомпоненты со стерединамиками, инфракрасный излучатель, двухдиапазонный GPS-приемник и довольно мощный вибромотор. Также стоит отметить и тот факт, что гаджет оснастили водозащитой, пусть и в упрощенным варианте, представленном в виде покрытия под названием P2i, которое встречается в последних устройствах от суббренда Redmi.
Кроме того, немногим ранее стало известно, что Xiaomi Mi 10 получит поддержку быстро зарядки мощностью до 50 Ватт, а также беспроводной зарядки, в том числе обратной. Емкость встроенной аккумуляторной батареи в новом смартфоне составит 4500 мАч.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:20