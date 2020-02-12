Xiaomi выпустит антишпионский гаджет Smoovie для защиты от краж и потерь
Китайская компания Xiaomi представила новое антишпионское устройство Smoovie стоимостью всего 14 долларов. Целью разработки является защита ценных вещей от криминальных действий или потерь.
Этот многофункциональный инфракрасный детектор имеет микросхему трехмерного датчика вибрации. Он отличается повышенной чувствительностью, поэтому может быть использован как устройство, защищающее от кражи. Достаточно установить его на одну из ценных вещей, и устройство начнет вибрировать, тем самым сигнализируя об опасности.
В детектор встроена литиевая батарея 230 мА∙ч, а заряжается он от USB. В связи с этим не нужно частой менять батарею. Заряда хватает на 24 часа, а в режиме тревоги работоспособность аккумулятора может продлиться до 72 часов.
Весит камера всего 34 г. Также она имеет шнур для подвешивания по необходимости. Датчик отличается своей простотой: для того чтобы начать использование, нужно всего лишь включить питание и коснуться функциональной клавиши. Далее останется только запустить режим сканирования и следить за устройством.
Цена датчика невысока и составляет всего лишь 14 долларов.
Этот многофункциональный инфракрасный детектор имеет микросхему трехмерного датчика вибрации. Он отличается повышенной чувствительностью, поэтому может быть использован как устройство, защищающее от кражи. Достаточно установить его на одну из ценных вещей, и устройство начнет вибрировать, тем самым сигнализируя об опасности.
В детектор встроена литиевая батарея 230 мА∙ч, а заряжается он от USB. В связи с этим не нужно частой менять батарею. Заряда хватает на 24 часа, а в режиме тревоги работоспособность аккумулятора может продлиться до 72 часов.
Весит камера всего 34 г. Также она имеет шнур для подвешивания по необходимости. Датчик отличается своей простотой: для того чтобы начать использование, нужно всего лишь включить питание и коснуться функциональной клавиши. Далее останется только запустить режим сканирования и следить за устройством.
Цена датчика невысока и составляет всего лишь 14 долларов.
Технологии
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 18:45