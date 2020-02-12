Американский генерал раскрыл слабость США в войне с Россией





Ракетные комплексы Москвы, и вовсе, ставят под сомнение эффективность аэродромов НАТО, которые будут попросту уничтожены в самом начале потенциального конфликта, уверен американский генерал. По его утверждению, больше всего проблем у военных США и НАТО наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы не располагаем эффективной железнодорожной сетью и автомобильными дорогами, которыми пользуются европейцы. А это значит, что мы должны изменить положение дел и стать более мобильными», - добавил Киллоу.Одной из важнейших проблем вооруженных сил своей страны генерал также называет количество и вес оборудования, необходимого для обслуживания самолетов. На данный момент, убежден Киллоу, все это в американских ВВС находится где-то на уровне 60-х годов прошлого столетия. Впрочем, по его же словам, уже в ближайшее время ВВС страны представят принципиально новую концепцию своего будущего развития.