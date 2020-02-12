В России готовятся к тестированию нового двигателя для ракеты-носителя «Союз-5»





Сообщается, что на второй ступени новой ракеты планируется использовать 4-камерный двигатель серии РД-0124МС, именно по разработке этого агрегата сейчас ведут работы специалисты в Воронеже. Кроме того, по данным корпорации, новый агрегат состоит из двух блоков, которые располагаются на единой раме, а его работу обеспечивает «нафтил – жидкий кислород», чем обеспечивается тяга в 60 тонн. Кроме того, отличительными особенностями РД-0124МС является работа при выключении одного из блоков, а также возможность качания камер в двух плоскостях. Именно такая установка в будущем ляжет в основу новой российской ракеты-носителя.По некоторым данным, сейчас ведутся работы по подготовке к тестам второй такой энергоустановки, а в будущем планируется испытать двигатель в сборе.