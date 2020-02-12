АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

В России готовятся к тестированию нового двигателя для ракеты-носителя «Союз-5»

Представители госкорпорации «Роскосмос» сообщают, что специалисты Воронежского центра ракетного двигателестроения приступили к экспериментальным работам по созданию нового двигателя для перспективной ракеты-носителя «Союз-5» отечественной разработки. Иными словами, новый двигатель все ближе к реальности.
В России готовятся к тестированию нового двигателя для ракеты-носителя «Союз-5»

Сообщается, что на второй ступени новой ракеты планируется использовать 4-камерный двигатель серии РД-0124МС, именно по разработке этого агрегата сейчас ведут работы специалисты в Воронеже. Кроме того, по данным корпорации, новый агрегат состоит из двух блоков, которые располагаются на единой раме, а его работу обеспечивает «нафтил – жидкий кислород», чем обеспечивается тяга в 60 тонн. Кроме того, отличительными особенностями РД-0124МС является работа при выключении одного из блоков, а также возможность качания камер в двух плоскостях. Именно такая установка в будущем ляжет в основу новой российской ракеты-носителя.

По некоторым данным, сейчас ведутся работы по подготовке к тестам второй такой энергоустановки, а в будущем планируется испытать двигатель в сборе.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская заявила о поиске молодого человека с цветком во…
Пандус на крышу «Щелковского» Года Нисанова и Зараха Илиева прошел тест на…
Xiaomi выпустит антишпионский гаджет Smoovie для защиты от краж и…
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова решила завершить…
«Я/Мы Водонаева»: Айза Анохина устроила одиночный пикет в поддержку звезды…
Андрей Кибитов прокомментировал переезд ОСК в…
«Это реквием»: Анна Исаева рассказала о книге, посвященной Юлии…
В России готовятся к тестированию нового двигателя для ракеты-носителя…
Депутат Борис Вишневский считает, что Ксения Собчак "играла оппозиционерку" ради программы на Первом…
В продаже появится однотонный пикап на основе Lada…
Сын Сенчуковой и Рыбина покорил поклонников своей…
УАЗ «Патриот» получил новую защиту от…
«Публичный человек должен быть примером»: Сергей Стиллавин прокомментировал нарушение правил…
В Приморье истребители Су-35С провели тренировочный бой с самолетами…
Мария Аронова назвала причину расставания с первым мужем Владиславом…
Медики раскрыли простой способ распознать у себя смертельный…
Кортни Кокс-Акретт оригинально поздравила Дженнифер Энистон с днем…
Ученые: Вирус ящура поможет в лечении рака поджелудочной…
Елена Ханга встретилась в США с дочерью Мухаммеда…
Медики рассказали, как распознать депрессию по физическим…
В РФ в январе продажи Volvo выросли на…
Оксана Самойлова с мужем придумала имя будущему ребенку, но им «пришлось…
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
«Лучше чем Мэрилин Монро»: Татьяна Буланова снялась для фотосессии в стиле «кино…
В Великобритании из-за шторма на берег выкинуло огромную тушу неизвестного…
Надежда Михалкова рассказала о перспективах дочери Нины в занятии фигурным…
Физики из МГУ обнаружили предсказывающие цунами…
В Японии хотят разработать систему РЭБ для самоподрыва ракет…
Просмотреть все новости