В России готовятся к тестированию нового двигателя для ракеты-носителя «Союз-5»
Представители госкорпорации «Роскосмос» сообщают, что специалисты Воронежского центра ракетного двигателестроения приступили к экспериментальным работам по созданию нового двигателя для перспективной ракеты-носителя «Союз-5» отечественной разработки. Иными словами, новый двигатель все ближе к реальности.
Сообщается, что на второй ступени новой ракеты планируется использовать 4-камерный двигатель серии РД-0124МС, именно по разработке этого агрегата сейчас ведут работы специалисты в Воронеже. Кроме того, по данным корпорации, новый агрегат состоит из двух блоков, которые располагаются на единой раме, а его работу обеспечивает «нафтил – жидкий кислород», чем обеспечивается тяга в 60 тонн. Кроме того, отличительными особенностями РД-0124МС является работа при выключении одного из блоков, а также возможность качания камер в двух плоскостях. Именно такая установка в будущем ляжет в основу новой российской ракеты-носителя.
По некоторым данным, сейчас ведутся работы по подготовке к тестам второй такой энергоустановки, а в будущем планируется испытать двигатель в сборе.
Сообщается, что на второй ступени новой ракеты планируется использовать 4-камерный двигатель серии РД-0124МС, именно по разработке этого агрегата сейчас ведут работы специалисты в Воронеже. Кроме того, по данным корпорации, новый агрегат состоит из двух блоков, которые располагаются на единой раме, а его работу обеспечивает «нафтил – жидкий кислород», чем обеспечивается тяга в 60 тонн. Кроме того, отличительными особенностями РД-0124МС является работа при выключении одного из блоков, а также возможность качания камер в двух плоскостях. Именно такая установка в будущем ляжет в основу новой российской ракеты-носителя.
По некоторым данным, сейчас ведутся работы по подготовке к тестам второй такой энергоустановки, а в будущем планируется испытать двигатель в сборе.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:24