В продаже появится однотонный пикап на основе Lada Granta





«ВИС-АВТО» - это дочерняя компания «АвтоВАЗа», которая базируется в Тольятти и уже имеет навыки работы с такими проектами. На данный момент предприятие производит бортовые платформы и фургоны, основываясь на Lada Granta. Грузоподъемность обеих моделей составляет 780 кг и 690 кг соответственно.Новая модель будет отличаться высокой грузоподъемностью, что позволит увезти до 1000 кг груза. Эта разработка обещает стать чуть ли не уникальной в сфере однотонных пикапов, потому что данный сегмент пока практически пустой. Ближайший его аналог УАЗ «Пикап» можно загружать на существенно меньший вес - только до 765 кг.Сроки появления пикапа пока остаются неизвестными.