В Приморье истребители Су-35С провели тренировочный бой с самолетами «противника»
Согласно сведениям пресс-центра ВВО по Тихоокеанскому флоту, в Приморье истребителям Су-35С удалось удачно провести тренировочный бой с самолетами условных «противников». В учебных полетах приняли участие летчики ВВО.
Экипажи, управлявшие истребителями Су-35С, выполняли различные комплексы по боевой подготовке. Пристальное внимание летчики уделяли отработке техники пилотирования, оборонительным действиям и наступательным. Все эти действия они выполняли на различной скорости и высоте. Перед экипажами Су-35С была поставлена цель поочередно искать, обнаруживать и уничтожать самолеты «противников», роль которых досталась истребителям-перехватчикам МиГ-31БМ.
Согласно данным отдела информобеспечения, удалось отработать парные и групповые полеты с элементами тангажа и крена. Маневры отрабатывали как в обычных метеоусловиях, так и сложных.
Экипажи, управлявшие истребителями Су-35С, выполняли различные комплексы по боевой подготовке. Пристальное внимание летчики уделяли отработке техники пилотирования, оборонительным действиям и наступательным. Все эти действия они выполняли на различной скорости и высоте. Перед экипажами Су-35С была поставлена цель поочередно искать, обнаруживать и уничтожать самолеты «противников», роль которых досталась истребителям-перехватчикам МиГ-31БМ.
Согласно данным отдела информобеспечения, удалось отработать парные и групповые полеты с элементами тангажа и крена. Маневры отрабатывали как в обычных метеоусловиях, так и сложных.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:46