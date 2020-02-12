В Приморье истребители Су-35С провели тренировочный бой с самолетами «противника»





Экипажи, управлявшие истребителями Су-35С, выполняли различные комплексы по боевой подготовке. Пристальное внимание летчики уделяли отработке техники пилотирования, оборонительным действиям и наступательным. Все эти действия они выполняли на различной скорости и высоте. Перед экипажами Су-35С была поставлена цель поочередно искать, обнаруживать и уничтожать самолеты «противников», роль которых досталась истребителям-перехватчикам МиГ-31БМ.Согласно данным отдела информобеспечения, удалось отработать парные и групповые полеты с элементами тангажа и крена. Маневры отрабатывали как в обычных метеоусловиях, так и сложных.