Канадец сделал из Tesla Model 3 снегоход





Сообщается, самодельный механизм выдержал тест-драйв, забуксовав только на одной крутой трассе. Базовым элементом для конструирования снегохода была Tesla Model 3 Standard Range Plus стоимостью 2,5 млн руб. Эта модель разгоняется до 255 км/ч за 5,6 секунды, а запас хода у данного автомобиля составляет 409 км. Важность задачи выражалась в том, чтобы после установки гусениц изобретение вынесло нагрузку при спуске с крутого склона.Видео Майкла на Youtube набрало уже 13,7 тыс. просмотров, а под ним люди делятся своими идеями для будущих экспериментов: например, соорудить санки из электромобиля Model 3 или заменить колеса гусеницами у пикапа Cybertruck.