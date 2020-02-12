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Медики раскрыли простой способ распознать у себя смертельный коронавирус

Новый тип коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, уже успел унести жизни 1115 человек. Поскольку численность зараженных быстро приближается к 50 тысячам, а сам вирус давно вышел за пределы Поднебесной, медики раскрыли простой способ распознать данный недуг у себя.

Зарубежная пресса опубликовала рекомендации врачей и перечень наиболее распространенных симптомов, названных китайскими врачами. По словам журналистов, это позволит отличить обыкновенные простудные заболевания или грипп от потенциального заражения коронавирусом. Для этого, утверждают специалисты, следует тщательно следить за сигналами, которые подает организм. Поводом для беспокойства могут стать повышенная температура тела, которая не снижается в течение 3-5 дней, болезненные ощущения в мышцах, состояние апатии и упадок сил. Также при заболевании новым штаммом вируса появляются проблемы с дыханием, кашель, а в отдельных случаях диарея и рвота.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:40

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