В РФ в январе продажи Volvo выросли на 42%





Если говорить о мировых продажах компании Volvo Cars в первый месяц года, то они на 9,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (всего продано более 45 тысяч авто). На это повлияло изменение принципов налогообложения в Швеции, а также спад объемов продаж в Китае. Но на российском и американском рынках представители бренда зафиксировали рост продаж. В январе бестселлерами стали премиальный кроссовер ХС60 (88 реализованных авто в РФ), компактная инновационная модель ХС40 (41 единица) и флагманский версия ХС90 (81 авто).На американском рынке продажи компании Volvo Cars выросли на 5,2% по сравнению с январем минувшего года. В Европе авто шведского бренда покупали на 12,9% меньше, а в Китае - на 16,2%.