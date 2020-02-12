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В Великобритании из-за шторма на берег выкинуло огромную тушу неизвестного существа

Недавно на странице Fubar News интернет-сообщества города Абердин, Шотландия, опубликовали снимок большой скелетированной туши неизвестного существа. Фото разместили после шторма Сиара с ветрами, который прошел в Великобритании.

Скорость природного явления достигала больше 140 км/ч. Подписчик страницы Fubar News, который поделился снимком, рассказал о том, что увидел это странное существо поблизости от Абердина. Согласно сообщениям британского таблоида Sun, местные жители выдвинули предположение, что полуразложившиеся останки с выдающимся наружу позвоночником могут принадлежать известному лохнесскому чудовищу. И всё же есть и те, кто не согласен с данной версией. Они считают, оно водится в пресной воде и оказаться в море никак не могло. Стоит отметить, впервые о его существовании стало известно ещё в 565 году нашей эры.

О «гигантском водяном чудовище», который утопил человека в реке Несс, упоминал в своих мемуарах монах из Ирландии. С данных пор в течении нескольких веков о нём заявлялось многократно. Однако широкую известность Несси обрёл с 1933 года, когда возле озера Лох-Несс построили дорогу и место стало открытым для посещения туристами. Существует большое количество снимков легендарного чудовища. Но в 1975 году один из них был разоблачён как подделка, которую сделали использовав игрушечную подводную лодку и вырезанную голову динозавра.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:52

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