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Ученые: Вейпинг сравнялся с сигаретами по уровню вреда для ДНК и повышения риска рака

Американские ученые наконец-то дали однозначный ответ относительно вреда вейпинга. Новые данные показали, что электронные сигареты сравнялись с обычными по уровню повреждения ДНК и повышения риска развития рака.
Ученые: Вейпинг сравнялся с сигаретами по уровню вреда для ДНК и повышения риска рака

Исследователи из американской Школы медицины Кека Университета Южной Калифорнии обнаружили, что молекулярные изменения ДНК, наблюдаемые у курильщиков, также обнаруживаются у "вейперов". Эти специфические химические перемены, также известные как эпигенетические мутации, могут привести к нарушению работы генов, и обычно встречаются почти во всех типах рака человека, а также при других серьезных заболеваниях.

Полученные результаты дополняют растущий список проблем со здоровьем, связанных с вейпингом, который многие считают более безопасной альтернативой курению. Среди молодежи за последние несколько лет возросло потребление электронных сигарет, причем более 25% подростков в США пристрастились к этой привычке. В новом исследовании были обследованы несколько испытуемых, разделенных на три категории: только "вейперы", только курильщики и контрольная группа.

Кровь брали у каждого из участников и тестировали на предмет изменения уровней двух специфических химических меток, прикрепленных к ДНК, которые влияют на активность и функцию того или иного гена. 45 участников, среди которых были любители традиционных и электронных сигарет, демонстрировали повышенный риск развития рака по сравнению с контрольной группой. Медики рекомендуют воздержаться от перехода на альтернативное курение, которое оказалось столь же вредным, как и обычное.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 01:00

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