Врачи: Вакцина против опоясывающего лишая также может снизить риск инсульта





Более 99% людей в возрасте 40 лет и старше в странах ЕС и Америки являются носителями вируса ветряной оспы, который провоцирует развитие опоясывающего лишая. Это кожное заболевание зачастую возникает после 50 лет. Риск развития болезненного состояния, которое вызывает волдыри на коже и может иметь серьезные осложнения, увеличивается с возрастом и другими недугами. Zoster Vaccine Live, один из видов вакцинации, может предотвратить инсульт у пожилых людей, который часто проявляется у людей с этой болезнью.Согласно предварительным результатам, которые будут представлены на Международной конференции Американской ассоциации по инсульту 2020 года в Лос-Анджелесе, помимо уменьшения риска возникновения опоясывающего лишая на 51%, вакцина также снижает вероятность инсульта на 16%. Подобные данные были получены благодаря изучению медицинских записей о более чем одном миллионе вакцинированных пациентов в возрасте от 66 лет и старше, которые не страдали от кровоизлияния в головном мозгу между 2008 и 2014 годами. Исследователи впоследствии проводили их обследование на протяжении четырех лет. Оказалось, что наилучшие результаты препарат показал среди слоев населения от 66 до 79 лет.