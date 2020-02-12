Ученые: низкий уровень белка, связанного с половыми гормонами, повышает риск инсульта у женщин





Как отмечают авторы этого исследования, при высоком уровне белка SHBG в организме женщины наблюдаются более низкие уровни активных гормонов тестостерона и эстрогена, а баланс между ними постоянно изменяется. Однако при низком уровне SHBG, напротив, в тканях организма накапливается все больше активных гормонов. Кроме того, данный белок способен связываться непосредственно с клетками, оказывая таким образом влияние и на ткани организма. В прошлом ученые связывали низкий уровень SHBG с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и диабетом. Теперь к его побочным эффектам добавился новый риск – ишемический инсульт.«В последнее время мы стали больше узнавать о том, что кроме хорошо изученных факторов инсульта, вроде диабета и повышенного давления, существуют и дополнительные. Пока еще нет достаточных данных для точного понимания того, каким образом женские гормоны связаны с риском инсульта у женщин», - объясняют авторы исследования идею своей работы.Ученые провели анализ медицинских данных более чем 13 тысяч женщин в постменопаузе, изучив возникновение у них ишемических инсультов. После внесения корректировок и поправок на расу, индекс массы тела, возраст, кровяное давление, вредные привычки и прочие факторы риска, выяснилось, что у женщин с низким уровнем белка SHBG вероятность возникновения инсульта выше примерно в полтора раза (на 51%).